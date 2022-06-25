女子PGA锦标赛田仁智首轮过后领先5杆，时隔3年零8个月再次挑战冠军. June. 25, 2022 07:24. by 金東昱 creating@donga.com. 田仁智（28岁•照片）将在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛大满贯赛事KPMG女子PGA锦标赛的第一天，以平球场记录的成绩挑战3年零8个月以来的首个冠军。 24日，田仁智在美国马里兰州比斯塔的国会乡村俱乐部（球场标准杆72杆）举行的大赛第一轮比赛中，抓下9个小鸟球，吞下1个柏忌，以低于标准杆8杆共64杆的成绩单独排在首位。田仁智的杆数平了球场记录。首轮过后，田仁智领先取得低于标准杆3杆共69杆的成绩排在并列第2位的崔慧珍（23岁）和伯娜隆•帕特鲁姆（32岁•泰国）5杆，增加了夺得职业生涯第三个大满贯赛冠军，同时也是生涯第4个LPGA冠军的可能性。 2015年在大满贯赛事美国女子公开赛上夺冠，并于2016年正式进入LPGA巡回赛的田仁智，凭借当年在大满贯赛事依云锦标赛上夺冠，取得了两场大满贯赛事冠军。2018年10月在KEB韩亚银行冠军赛中第三次捧起奖杯的田仁智此后一直与冠军无缘。3月HSBC世界锦标赛并列第2位是自2018年夺冠以来取得的最好成绩。田仁智说：“在过去的几周里，我内心非常疲惫，也感受到了很大压力”，“（在本次比赛中）不想考虑结果，只想集中精力击球。” 比赛前下雨，而且是举行LPGA巡回赛的赛场中最长的赛道之一，因此156名参赛选手中只有14人交出低于球场标准杆的成绩。开球精确度达到100%，果岭命中率（上果岭率）达到83.3%的田仁智表示，“雨下得很大，感觉赛道更长。木杆击球很好，果岭也很柔软，即使打长杆也很好地保持了平衡。” 以低于标准杆1杆共71杆的成绩与金阿琳（27岁）、金世煐（29岁）等选手一起排在并列第6位的世界排名第2位的内莉•科达（24岁•美国）表示：“对自己的成绩也很满意，不知道（田）是在哪一座球场进行的比赛。她真的做得很好。”世界排名第一的高真荣（27岁）和曾连续3年获得该大赛冠军的朴仁妃（34岁）以平标准杆72杆的成绩并列位于第15位。

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