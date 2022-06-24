“节制的韩国传统舞蹈-深沉内涵……芬兰也刮起‘灵魂的旋风’”. June. 24, 2022 07:52. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 有以传统舞蹈为基础的国立舞蹈团自1962年创立以来首次携手合作的外国编舞家。其主人公芬兰著名编舞家泰罗•沙里宁（57岁）不仅涉猎古典芭蕾和现代舞蹈，还涉猎了日本传统舞蹈的舞踏和合气道、中国的京剧等。 掌握东西方舞蹈的他和国立舞蹈团的相遇始于2014年。舞剧《旋风》是他和韩国舞蹈演员一起创作的第一部韩国舞蹈作品。在韩国首演后，2015年还登上了法国戛纳舞蹈节、2019年日本神奈川艺术剧场的舞台。记者最近见到了24日在韩国举行第二场演出之前访问韩国的他。 “我对韩国舞蹈的节制美印象深刻。韩国舞蹈演员们内心充满力量地跳舞。站着不动也能感觉到力量。有时候会爆发力量，有时候会表现得很优雅。” 他起的作品名《旋风》来源于自然现象。来自芬兰的他回忆说，第一次见到韩国舞蹈演员时，就像热空气遇到冷空气而产生的旋风一样。 “就像混沌和冲突后的新鲜事物诞生一样，我想表现创造完美的新鲜的过程。我能够来到这里（韩国）不就意味着已经形成了旋风吗？” 《旋风》的主题是自然主义。出生在芬兰长大的他主要生活在森林和大海附近。受到大自然影响的他喜欢把自然哲学融入到舞蹈中。 “人类就像一棵树一样，在地上生根的状态下，想往上爬。在《旋风》中，也尽量减少下肢的移动，利用上肢的方式表现了树木。我认为胳膊和手指上装满了灵魂。我想用手指的舞蹈展现我的灵魂。” 《旋风》的音乐和舞蹈一样美丽。配合伽倻琴、奚琴、笛子，说唱演员在唱歌。 “我非常喜欢韩国传统乐器发出的非常深沉内涵的声音。说唱演员的声音就像是从古代来的女性的哭喊一样。从无意识中钻出来的声音！在韩国的传统音乐中也能感受到旋风。” 《旋风》被选为9月芬兰赫尔辛基舞厅的首部海外邀请作品，预计将与芬兰观众见面。 “这不仅仅意味着韩国的舞蹈作品将来到芬兰。我认为这将超越国境和界限，成为连接韩国和芬兰的通道。” 24日至26日，首尔中区国立剧场日出剧场。票价为2万~7万韩元。

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