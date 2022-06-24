首尔公寓价格连续4周下跌…… 跌幅也越来越大. June. 24, 2022 07:52. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 首尔公寓的价格连续4周下降，整体下跌幅度也进一步扩大。特别是首尔松坡区和江东区公寓价格的下跌幅度更大。由于担心追加利率上调和全球经济萧条，购买心理萎缩，预计会持续一段时间的下跌趋势。 据韩国房地产院23日发表的《每周公寓价格动向》，6月第三周（20日调查为准）首尔公寓价格比前一周下跌了0.03%。由于连续4周呈下跌趋势，与前一周（-0.02%）相比，下跌幅度有所扩大。 在江北，西大门区（-0.06%）以小型公寓为主，芦原区（-0.05%）以上溪洞、中溪洞大园区公寓为主，价格有所下跌。在江南地区，松坡区（-0.02%）和江东区（-0.03%）的下跌幅度增大。但是瑞草区（0.02%）以盘浦洞重建和中大型为主上升，江南区则原地踏步（0%）。 从全国范围来看，交易价格下跌趋势非常明显。公寓价格下跌0.03%，是自2019年8月19日调查（-0.04%）后约2年零10个月以来的最大跌幅。首都圈和地方也分别下跌了0.04%和0.02%，比前一周（-0.03%和-0.01%）跌幅更大。全国（-0.02%）和首尔（-0.01%）全租房的跌幅均与上周持平。 Zigbang大数据实验室负责人咸英振表示：“美国预告追加上调利率，韩国上调标准利率的可能性也提高了”，“利率上调直接关系到实际需求者的资金负担，因此购买心理将进一步萎缩。”

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