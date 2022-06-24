企划财政部向尹锡悦总统报告“将减少公共机关人力和福利待遇”. June. 24, 2022 07:53. by 崔惠? herstory@donga.com. 据悉，正在制定公共机关革新案的企划财政部21日在尹锡悦总统出席的国务会议上发表了明确规定“减少公共机关人力和福利优惠”的革新方向。这被解释为，政府正式对公共机关的散漫经营开刀。 据企财部23日透露，企财部21日在国务会议上发表了《新政府公共机关革新方向》。革新方向包括：转变与民间竞争或类似、重复的业务，阶段性地减少组织和人力。企财部还表示：“将重新安排或减少过多的人力及福利待遇。” 企财部以散漫经营为例，公开了某机关违反经营相关方针、在8年内过多支付6700亿韩元人工费的事例。该机关还被发现了向受到停职等惩戒的职员支付全额报酬的问题。此外，部分公共机关还保留了只有内部管理人员才能使用的高尔夫球场会员券，并支付福利费用250万韩元。企财部指出：“与公务员相比，部分公共机关过度支付了教育费和医疗费。” 企财部计划最早在本月末、最晚在下月初确定并发表公共机关革新案。据悉，革新案将包括集中管理财务状况恶化的机关，减少臃肿的功能和人力的方针等。

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