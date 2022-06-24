阿富汗地震……陷于经济困难的塔利班政府救援工作面临难关. June. 24, 2022 07:54. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “仅我们家里就失去了22人。我们村里死了70人。” 22日凌晨，阿富汗东南部发生5.9级地震，有1000多人死亡。这种情况下急忙回到发生地震的故乡的卡里姆·尼亚扎伊向英国日刊《卫报》讲述了惨不忍睹的情况。尼亚扎伊说：“在房子倒塌之前好不容易逃出来的人，找到了还没来得及出来的家人的尸体。四周到处都是盖着毛毯的尸体。” 联合国人道主义阿富汗常驻协调官拉米兹·阿拉克巴罗夫在当天的新闻发布会上表示：“几乎有2000栋住宅被毁。平均家庭数最少有7、8名，而且有的房子里住着很多家庭。” 控制阿富汗的塔利班不仅行政能力到不了边境地区，而且经济也陷入泥潭，没有能力进行救援。据《华尔街日报》报道，塔利班当局向受灾地区派遣了7架救援直升机、50多辆救护车和医疗人员，但由于暴雨和冰雹，救援工作出现了差池。地震发生地区是高山地带，气温低，如果救援工作不能迅速进行，受伤者很有可能因低体温症死亡。 塔利班政权表示，将向死亡者支付10万阿富汗尼（约145万韩元）、向受伤者支付5万阿富汗尼（约72万韩元），出面安抚民心，呼吁国际社会给予援助。联合国决定提供紧急避难所和粮食援助，欧盟等也表明了援助意向。 但今年3月塔利班政权实施禁止女学生上学等压迫女性的政策，受到了禁止接近海外资产和世界银行的制裁。由于担心资金流入与塔利班相连的账户，现金援助受到限制，因此国际援助能否顺利进行还是未知数。

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