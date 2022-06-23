青年时代的诱惑. June. 23, 2022 07:42. . 所有成功的艺术大师都有过无名时期。被誉为巴洛克绘画开拓者的卡拉瓦乔在20岁出头之前也只是帮助其他画家工作的助手。吉卜赛女性给年轻男子看手相的这幅画是卡拉瓦乔画的初期代表作。青年画家为什么偏偏选择了“占卜者”这个主题呢？ 卡拉瓦乔从13岁开始在米兰过着学徒生活，并接受了画家训练。他来到罗马是在1592年，当时他21岁。据悉，原本就因多血质而闻名的他，因卷入暴力事件而急忙逃走。起初，由于没有像样的居住地，也没有钱，卡拉瓦乔处于极度贫穷的处境，但得益于出色的才能，很快就开辟了道路。在得到教皇克莱门斯八世赞助的画家朱塞佩•切萨里的工作场所就职，从事画花和水果的工作。但是与切萨里大吵了一架后，连助手工作也辞去了。卡拉瓦乔在眼前一片漆黑的时候画了《占卜者》。而且还是两次。画面中，吉普赛少女抚摸着像骑士一样打扮得漂漂亮亮的少年的手，看他的手相。假装在说运势，偷偷地摘下他的戒指。男人被女人的美貌和甜言蜜语、温柔的肢体接触所迷惑，处于精神恍惚的状态。连戒指从手指上掉下来都不知道。一个没有涉世不深的不成熟男人到处炫耀财富，在街上遇到吉普赛女子时，她遭到了毒打。不是圣经内容，而是包含这种日常教训的风俗画，对当时的罗马人来说完全是新的东西。巧妙地表现新鲜主题的这幅画人气非常高，甚至制作了很多复制画。 《占卜者》为默默无闻的卡拉巴乔插上了翅膀。德尔蒙特红衣主教购买了第二个版本后，作为画家将乘胜前进。这幅画所传达的信息也许就是不安的青年画家自己想铭刻在内心的东西。越是累的时候，越要避免陌生人的甜蜜诱惑和过度的亲切！美术评论家

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