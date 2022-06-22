韩国推动在北约峰会上举行韩美日首脑会谈. June. 22, 2022 07:55. by 洪秀英记者、东京=常驻记者 李相勋 gaea@donga.com,sanghun@donga.com. 韩国总统尹锡悦正在考虑在29日、30日在西班牙马德里举行的北大西洋公约组织峰会上举行韩美日三国首脑会谈。这意味着，继目前正在推进的韩国、日本、澳大利亚、新西兰四国首脑会谈后，韩日两国将以北约峰会为契机，在多个双边会谈中进行会晤。 据日本广播协会（NHK）电视台和朝日电视台21日报道，日本首相岸田文雄表示希望在北约峰会期间与各国首脑举行会谈，并正在协调能否举行韩美日首脑会谈。据悉，日本政府正在研究在韩美日首脑会谈上举行包括澳大利亚、新西兰在内的5个国家首脑会谈的方案。韩国政府相关人士当天就日本媒体的报道表示：“据我所知，政府接到推进韩美日首脑会谈的提议后，正在讨论日程。” 如果韩美日首脑会谈得以举行，三国首脑将在文在寅政府初期的2017年9月联合国大会期间会面之，时隔4年9个月再次会面。岸田文雄为了通过首脑会谈牵制中国的军事实力扩大，计划就美国和日本推进的构想“自由开放的印度太平洋”进行合作，其中也包含着韩美日为对抗朝鲜的核、导弹开发而合作的意图。 但是，如果韩美日三国在北约峰会上成功举行首脑会谈，韩日首脑会谈很有可能不会举行。日本政府目前对与韩国的双边首脑会谈面露难色。因为面对下月10日的参议院选举，日本不得不考虑本国保守强硬派的声音。 对此，日本政府虽然搁置了立即举行韩日双边首脑会谈的计划，但正在谋求通过韩国参与的多边首脑会谈，加强与对抗朝鲜、中国等国家的韩国的合作的方案。这也是为了响应美方希望改善韩日关系的要求。美国总统拜登认为，要想牵制中国，需要加强韩美日合作。拜登此前在5月21日的韩美首脑会谈上也表示：“韩美日在经济、军事上维持非常紧密的三方关系非常重要。”

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