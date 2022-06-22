艺术家的父亲. June. 22, 2022 07:57. . 伟大的艺术家并不是其所有的语言和行动都是伟大的。弗朗茨•卡夫卡的情况也是如此。从他写的《致父亲的信》或日记来看，他的父亲被描述为浅薄、庸俗、威逼的暴君。我们应该完全相信这一点吗？父亲虽然没有读他写的文章，但如果读了，会同意这样的评价吗？南非共和国作家内丁•戈迪默的《他父亲寄来的信》就是从这个疑问出发的。在这部小说中，卡夫卡的父亲在地下给儿子写信，为自己的立场辩护。虽然是虚构的，但在某种程度上是有道理的。 父亲也有很多话要说。他是一个白手起家的商人，他拼命工作。一天整整在店里工作了12个小时。托他的福，家中过得非常富裕，而且还能把子女送到一所好学校。当然，在这个过程中，即使和自己不同，也会对过于不同的儿子说些伤心的唠叨，这是事实。但即便如此，轻视他，甚至记录下父亲卧室里发出的性爱声音，并不是作为儿子该做的事情。也不是因为没读自己的小说而抱怨的事情。他不是一个能读儿子观念性小说的人。“我和你不同，我从小就要像奴隶一样工作，所以没多少时间读书。我小时候不能像你那样呆在有书的房间里。如果真是这样，就会被饿死。” 说得有理。智力上的艺术不也是因为有面包才有可能的吗？ 卡夫卡也许曾写过《凿破人们心中冰封海洋的斧子》等伟大的小说，但却把父亲变成了轻蔑的笑柄。他作为艺术家是伟大的，但作为子女却缺乏温暖。这就是戈迪默展开的卡夫卡父亲的想象性信件，其含义值得关注的原因。伟大并不意味着一切都会合理化。并不是说受到伤害就给予伤害是合理的。特别是对自己的父母。文学评论家、全北大学客座教授

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