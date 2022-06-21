神圣的道路. June. 21, 2022 07:54. . 菲利普•贝当在第二次世界大战当时法国战败后，担任了依附纳粹的维希政权的首脑。虽然晚年真的不好，但他是第一次世界大战时拯救法国的最棒的战争英雄。 凡尔登战役陷入危机时，贝当被派去救援。他厌恶将第一次世界大战变成地狱的盲目的突击战术。他找到的对策是利用炮兵的火力战。在战斗初期，德军像德军一样制定了精密的炮击计划，将法军阵营夷为平地。贝当紧抓惊慌失措的炮兵，增援火力，利用系统性的集中炮击，给德军带来了噩梦。 转换为火力战后，炮弹的筹措成了关键。贝当在法国全境搜索，收集了卡车和可用的运输工具，共收集了3500辆汽车。但是没有道路。到凡尔登的铁路和公路在战斗一开始，就被德军炮击全部切断。只剩下一条公路。道路宽6.5米，两辆卡车勉强可以会车通过。比宽度更严重的问题是道路的耐久性。设置在柔和的法国大地上的土路并不坚固，无法承受巨大的运输量。 贝当安排一位能干的工兵监制订了彻底的道路管理计划。路上卡车和工兵密密麻麻地排列着。卡车像火车一样排着长队移动的时候，路边的工兵们用铁锹冬天撒沙子，下雨的话把碎石倒在路上。这条道路被称为神圣的道路，其原意是通往耶稣被钉在十字架的各各他（耶路撒冷郊外的某地）山丘的道路。换句话说，这意味着死亡之路，但得益于这些死亡，在几乎战败的凡尔登战斗中取得了胜利，神圣的道路也并非错误。 在战争中，道路顾名思义就是生命线。虽然通过道路哪方以多快的速度大量运送兵力和物资决定胜负，但他们的功劳经常被遗忘。历史学家

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