尹锡悦总统与报勋家属共进午餐……“你们每一位都是英雄”. June. 18, 2022 07:30. by 張寬錫 jks@donga.com. “你们每一位都是英雄。” 尹锡悦总统17日邀请找到6·25战争阵亡者遗骸的报勋家属及国家有功者130人出席午餐座谈会，并在会上表示：“将毫无疏漏地守护大家。”尹锡悦当天与夫人金建熙一起在首尔龙山区战争纪念馆与国家有功者及报勋家属共进午餐，并表示：“与国民一起记住为国家牺牲和献身的人们，负责任地继承其精神，这才是国家的品格和树立国家认同感的道路。”对于举行座谈会的战争纪念馆，他解释说：“这里纪念了从共产势力的侵略中守护大韩民国的护国英灵，完整地记录了韩国克服国难的历史。” 6·25战争爆发72年后找到父亲、已故赵应成（音）下士和已故一等兵金钟述（音）遗骸的家人等出席了午餐会。赵应成去年10月在非军事区武装地带（DMZ）白马高地被发现时是趴着的姿势，金钟述10年前在庆北浦项被收捡，其身份今年5月得到了确认。 当天，尹锡悦和夫人、国家报勋处长朴敏植在午餐场入口亲自迎接国家有功者和遗属，表示礼遇。在铺着红地毯的午餐厅入口处，仪仗队列队。尹锡悦夫妇与与会者握手并弯腰致意。在午餐会上，尹锡悦向有功者颁发了“国家有功者铭牌”。这是自2019年制定名牌以来，总统首次亲自出面转交。此前，尹锡悦6日在显忠日追悼仪式上承诺，“将温暖地拥抱国家有功者和遗属”。

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