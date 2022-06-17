SK Geocentric签订了在法国设立废塑料再生合作法人的协议. June. 17, 2022 07:44. by 宋忠炫 balgun@donga.com. SK Geocentric公司16日表示，与法国环境专门企业苏伊士、加拿大企业Loop Industries一起，签订了在法国设立废塑料再生合作法人的业务协议。三家公司通过协议，以设立每年生产7万吨再生塑料的化学再利用工厂为目标，达成了合作协议。SK Geocentric计划负责监督及咨询欧洲回收利用工厂的运营，作为国内企业，将首次在欧洲设立塑料回收利用合作工厂。SK Geocentric方面表示：“预计对高品质再生原料的需求将剧增”，“这是为了顺应欧洲地区塑料再利用工厂生产的高品质再生原料增加的需求。”

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