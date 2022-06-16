时隔3年回归的汉江游泳场……24日开门迎客. June. 16, 2022 07:40. by 史志远记者 4g1@donga.com. 因新冠疫情的扩散而从2020年起中断运营的首尔汉江公园游泳池和水上乐园，时隔3年再次开业。 首尔市汉江事业本部15日表示，从6月24日起到8月21日，将运营汉江公园的6个游泳场和水上乐园。开门营业的游泳场有纛岛、广津、汝矣岛、蚕院等4处，水上乐园在兰芝、杨花两地运营。 汉江游泳场自2019年以后时隔3年再次在夏季开放。汉江事业本部在2020年和去年夏天为了防止新冠疫情扩散，决定停业。但今年随着新冠确诊患者减少，保持社交距离也全面解除，决定开业。 汉江游泳场位于首尔市中心，交通便利，而且可以边看汉江边游泳，因此无论男女老少都很欢迎。规模最大的汝矣岛游泳场一次最多可容纳3500人。这里拥有清凉的水流倾泻的“Aqua Ring”（水圈）、流水漩涡“螺旋隧道”等不亚于大型水上公园的游乐设施。纛岛游泳场也设有在流水下乘坐游泳圈旋转的游水池和4米高的水圈。 广津游泳池适合一家人轻松愉快地访问，享受温馨的氛围。蚕院游泳场拥有水深1.5米的成人池、1.2米的青少年池、0.5米的幼儿池等多种游泳场。兰芝水上乐园以汉江为背景启动音乐喷泉，杨花水上乐园与邻近的生态公园相连，具有亲近自然的特点。 汉江游泳场、水上乐园的运营时间为每天上午9点至傍晚7点。游泳场使用费用为成人5000韩元、青少年4000韩元、儿童3000韩元、水上乐园为成人3000韩元、青少年2000韩元、儿童1000韩元。未满6周岁的儿童与监护人一起来就可以免费入场。65岁以上高龄者、多胞胎幸福卡持有者、残疾人（包括1名同行监护人）等入场时可以享受折扣。到2019年为止，游泳池、水上乐园的使用者可以减免停车费，但从今年开始将不再提供该优惠。 根据政府的防疫方针，使用卫生间、小卖部等室内设施时一定要戴口罩。高龄者或慢性呼吸道疾病患者等新冠高危人群在室外很难“保持1米距离”时，最好戴上口罩。游泳池必须穿泳衣，戴上泳帽才能进入，不能使用脚蹼等设备。戏水场即使不穿泳衣也可以入场。 首尔市汉江事业本部长尹钟章（音）表示：“希望市民们在时隔3年回归的汉江公园游泳池里，度过凉爽健康的夏天，”“今后也会努力让市民们在汉江享受丰富多彩的活动。”

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