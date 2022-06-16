国家竞争力时隔3年下降……没有余力拖延年金和财政改革. June. 16, 2022 07:41. . 今年韩国的国家竞争力排名是第27位，比一年前下降了4个名次。这是瑞士国际管理学院（IMD）以63个国家为对象进行评价的结果。韩国与其他发达国家相比，受到新冠疫情下经济冲击较小的前年和去年一直保持第23位，时隔3年排名下降。也就是说，支撑原油、原材料通货膨胀和美国紧缩导致的经济萧条等同时面临的不利因素的经济体力减弱了。 特别是今年韩国政府的效率排名，继去年之后连续两年下降。因为在评价项目中，财政领域的排名下降了6位，“年金积累得好的程度”的排名下降了15位。财政排名的下降是因为国家债务与国内生产总值的比率从前年的43.8%激增至去年的47.3%。年金排名暴跌是因为2050年代中期确定枯竭的国民年金等改革没有进展。对政策的透明性、政策适应经济变化的评价也全部恶化。也就是说，政府阻碍了国家竞争力的发展。受工资急剧上升等影响，与其他国家相比，韩国大企业的劳动生产率排名也暴跌了5个名次。 问题是，明年国家竞争力和政府效率改善的余地也不大。今年，在历史上最大的正式预算中，到5月为止增加了两次补充预算，预计国家债务比率将接近50%。尹锡悦政府虽然承诺在任期第一年出台用法律管理国家债务的新财政准则，但由于尚未出台方案，年内在国会获得通过的可能性还是未知数。 尹锡悦总统上个月通过国会施政演说提出的新政府三大改革课题之一的年金改革也停滞不前。到目前为止，还没有出台具体的改革时间表，甚至还没有决定是否将讨论改革方案的“公共年金改革委员会”设为总统直属机构。主管部门保健福利部部长的职位，也因人事听证会问题一直空缺。 去年7月，联合国贸易和发展会议将韩国归类为发达国家，而不是发展中国家，因此韩国提升为名副其实的发达国家。联合国贸易和发展会议将韩国归类为发达国家，而不是发展中国家，韩国提升为名副其实的发达国家。但在经济合作与发展组织发达国家成员中，没有财政准则的国家只有韩国和土耳其。对30年后将完全见底的年金制度置之不理，这样的发达国家也很难找到。必须赶在落后的财政、年金制度和政策进一步损害国家竞争力之前，加快改革速度。

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