“韩国生物技术能力得到证实”……跨国企业纷纷要求举行会议. June. 16, 2022 07:43. by 圣地亚哥=金夏景记者 whatsup@donga.com. 当地时间13日至16日在美国圣迭戈举行的世界最大生物制药展示会“2022生物国际会议”上，以新冠疫苗为契机受到关注的“信使核糖核酸”（mRNA）技术和数字药物备受瞩目。 在时隔3年再次线下举行的这一大会上，来自世界各国的1140多个生物技术公司制药企业设立了展示展位，3200多家企业参加了展会。此次参与的韩国企业有255家，仅次于美国。随着三星生物制剂等韩国生物技术企业的跃进，“K生物”（韩国生物）的世界地位提高，相反，由于美中关系的恶化，中国企业的参与大幅减少，因此访问韩国企业展位的脚步络绎不绝。 ○ 关注mRNA和数码药物 今年的展示会主题是“Limitless Together”（一起无限），在致力于扩大被新冠疫情压抑的潜在伙伴关系的情况下，mRNA、数码健身等领域受到了关注。 在当地时间14日下午举行的“All Eyes on mRNA”（全神贯注mRNA）分会中，与会者就mRNA的重要性达成了共识。目前商业化的mRNA疫苗有莫德纳和辉瑞的新冠疫苗，直接关系到全球大流行中的生存。业界现在关心的是提高mRNA疫苗及药物的生产过程效率，降低价格。因为在新冠肆虐之时，由于供不应求，疫苗价格上涨，无法正常供应给低收入国家。业界认为，从mRNA疫苗开发初期阶段开始寻找委托生产伙伴是解决方案。 数字化药物也是新兴领域。数字药物是指预防、管理、治疗疾病的软件。它被积极运用于治疗痴呆症、认知行为等。 目前，数字药物的代表企业有美国的Pear Therapeutics和Akili等。Pear Therapeutics在2017年开发出了药物中毒治疗用移动应用程序，在数字药物中率先得到了美国食品药品监督管理局的批准。Akili是开发儿童用注意力缺陷、注意缺陷与多动障碍（ADHD）数码药物的公司。 ○ 地位提高的K生物 韩国生物协会和大韩贸易投资振兴公社运营的“韩国馆”也受到了各国的关注。 “IL科学”和“LSK”是在新药开发上利用人工智能的企业。IL科学以人工智能为基础，开发出了抗癌药物只作用于目标蛋白质、将副作用最小化的技术。LSK通过人工智能模拟，开发出了牛皮癣和全身红斑狼疮等自身免疫疾病药物。 利用脐带血干细胞开发过敏性皮炎和风湿性关节炎等自身免疫疾病治疗剂的“Kangstem 生物科技”也备受关注。Kangstem生物科技的代表姜京善（音）表示：“随着K生物地位的提高，韩国小生物企业的药物技术能力也得到了认可。” 韩国生物协会常任副会长李承奎（音）表示：“过去中国的‘无锡生物’展位最大，但随着三星生物制剂的地位提高，韩国企业新冠自检套装制作得非常好，K生物的竞争力进一步提高。”

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