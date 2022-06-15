朴振称“早日使《军事情报保护协定》恢复正常”……日本应同时解除出口限制. June. 15, 2022 08:02. . 访问美国的韩国外交部长朴振前天就《韩日军事情报保护协定》表示：“希望与韩日关系得到改善一道，尽快恢复正常。”他是在说，为了应对朝鲜的威胁，有必要在韩日间并与美国一起协调政策，共享情报。日本政府昨天也表示欢迎，称“将为地区和平与稳定做出贡献”。 《韩日军事情报保护协定》以随时可以终止效力为前提的条件得到延长，这一状态展现了韩日关系扭曲的一面。事情的起因，是2019年7月日本对韩国的单方面出口限制。日本把半导体、显示器3种核心材料的出口改为个别许可制，并将韩国排除在出口管理优待措施对象国之外。日本媒体报道说，这是事实上的禁运措施。这是对一年前韩国大法院判决日本企业赔偿强制征用工的报复。 日本经济产业省在公布出口限制时提及“信任受损”，并公开表示：“（韩国）对征用工问题没有提出令人满意的解决方案，这也产生了影响。”在世界主要媒体批评日本因政治问题进行贸易制裁后，日本又改口说是“出于安保上的原因”。但是，日本也没有提出其根据。美国外交专刊《外交政策》表示：“发表这类言论时，应该有最起码的证据和一贯的路线，但我们看到的是日本官员的相互矛盾的声明和模糊的冷嘲热讽。” 出口限制给日本经济带来了回旋镖效应。日本所在企业要么绕过第三国出口，要么干脆在韩国增设了工厂。韩国政府和企业加快了材料国产化的步伐。虽然日本政府最终放宽了实际运用，但日本媒体批评这是“愚蠢计策的极致”“日本通商政策的黑历史”。 由于美国对中国的牵制和全球供应链的重组，东亚“现象变更”正在迅速进行。趁新冷战之机出现朝鲜的核和导弹威胁依然存在。韩日合作的必要性正在增大，但积怨依然存在。今年夏天，当年参与强制征用的日本企业在韩国内的资产被现金化的程序有可能正式开始。两国政府要想找出避免矛盾的解决方法，营造友好的氛围比什么都重要。在韩国实现《韩日军事情报保护协定》正常化的同时，日本政府也应该表现出撤回违反自由贸易秩序的出口限制的诚意。

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