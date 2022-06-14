沾满鲜血的正义女神. June. 14, 2022 08:14. . 英军发射的炮弹开始落在法军的战壕里。炮兵们沿着战壕线接受了炮弹洗礼。炮击精确到令人吃惊的程度，每次一发炮弹爆炸时都会出现牺牲者。从英军停止炮击到开始前进，共有5名军官和80多名士兵丧生。 这个场面不是现代战争的一个场面。这是1704年西班牙王位继承战争期间在德国展开的法军和英国军队的战斗场面。当天，英国军队的指挥官是丘吉尔的祖先—第一代马尔博罗公爵约翰•丘吉尔。这里出现的大炮是青铜制的大炮，性能和威力明显不如现代的大炮。 尽管如此，大炮的决定力还是非常高的。但牺牲惨重的真正原因是士兵们连头都不低，站得直直的。当时的指挥官们认为，在敌人冲锋陷阵时，为了迅速、机敏地应对，应该堂堂正正地保持立正的姿态。他们应该抬起头凝视着战场。如果像胆小鬼一样蜷缩着，就会失去自信，敌人开始进攻时，比起抬起头，把枪对准那个方向，反而会陷入恐怖和混乱。当时的贵族军官们并不是那种认为士兵们的生命是可以随意牺牲的冷酷无情的人。如果说是他们的错，就是太轻易相信这种“虚张声势的理论”，没有想过用实验和尝试来对抗。而且总是背同样的咒语。“为了避免更大的灾难（战败），我们必须甘愿牺牲。” 听到这样的话，有些人会表现出强烈的愤怒和指责。但奇怪的是，越是这样的人，越有执着于单纯命题和教条主义的倾向。虽然不能断言是全部，但大体上都是如此。如果问“你的教条主义”有没有得到验证，他们就会说“已经验证过了”，或者“验证失败”就会说“是正义”。 世界上所有的不当措施和残酷行为都以正义的名义肆意妄为。人类最愚蠢的行为被包装成正义。

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