韩国五大交易所：“对虚拟资产上市共同适用审查标准”. June. 14, 2022 08:14. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 就最近韩国产虚拟货币“Luna”和“Tera”的暴跌事态，韩国5大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）决定建立共同协议体，对交易支援（上市）适用共同的审查标准。金融监督院院长李福贤（音）也表示：“为了预防此次事件带来的风险转移到金融系统，正在实施金融公司现场检查等。” 政府和国民力量党13日在国会举行了“恢复虚拟资产市场的公正性和投资者保护对策紧急检查党政座谈会”，讨论了投资者保护方案等。李福贤表示：“将仔细研究虚拟货币的扩散对金融系统稳定和金融消费者保护的影响，在制定公共规制体系之前，将投资者保护空白最小化。”就任后当天首次来到国会的李福贤对金融监督院能否检查Luna的证券性与否的提问表示：“也会仔细观察这一部分。” 政府首先强调了虚拟资产行业的自律规制。李福贤表示：“制定合理的规制体系固然重要，但通过民间专家的积极参与，应该更加强调确立市场自律规制。”金融委员会副委员长金素英也表示：“为了获得虚拟资产市场的信任，业界需要自行制定公正透明的纪律体系。” 由此，国内5大虚拟资产交易所决定，从下半年开始制定虚拟货币警报制和交易支援结束（废除上市）等共同标准。其宗旨是，防止再次出现在Luna暴跌过程中因各交易所退市时间表各不相同导致的投资者们的混乱。 执政党还表示，将尽快制定相关立法。国民力量党政策委员会议长成一钟表示：“将制定名为《区块链基本法》的成文法，在第四次产业革命时期进行支援。”

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