《犯罪都市2》成为新冠疫情后首部突破1000万观众的影片. June. 13, 2022 07:47. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 电影《犯罪都市2》成为全球性大流行病（新冠肺炎疫情）之后首部观影人数突破1000万的电影。这是继2019年7月突破1000万观众的电影《寄生虫》之后，时隔3年再次出现1000万观众电影。 12日，据韩国电影振兴委员会电影院入场券综合电算网透露，到《犯罪都市2》上映第25天的11日为止，共有1017万人观看，成为历史上第20部达成1000万观影人次的韩国电影。如果算上外国电影，这是第28部。 2003年《实尾岛》成为国内首部1000万观众电影后，从2012年开始每年都诞生1000万观众电影。2019年，包括《极限职业》在内，共涌现了4部1000万观众电影。但是2019年《寄生虫》结束后，受大流行余波的影响，电影院面临存废危机，1000万观众电影的命脉被中断。 上月4日上映的好莱坞大片《奇异博士2：失控多远宇宙》吸引了586万观众前往电影院，活跃了气氛，接着《犯罪都市2》又引领了压倒性的票房势头，剧场正在找回昔日的荣耀。上个月国内电影院的总观影人数为1455万名，这是自大流行之前的2020年1月1684万名以后28个月以来的最高值。此前，每月观影人数在2020年4月跌至97万名左右，今年4月也只有312万名。 有人预测，因大流行而推迟上映的国内外大片今后一段时间内将陆续上映，影院将更加活跃。 本月15日，拥有坚实粉丝群的《魔女》续集《魔女2》将上映。22日，时隔36年的后续作品好莱坞大片《壮志凌云2：独行侠》上映，预计将广泛吸引不同年龄段的观众。在戛纳电影节上给朴赞郁导演带来最佳导演奖荣耀的《分手的决心》也将于29日上映。下个月，包括创下历届观众数第一的《鸣梁海战》（1762万名）的后续篇《闲山：龙的出现》在内，曾执导《盗贼同盟》和《暗杀》两部1000万电影的崔东勋导演的《外星+人》上映后，影院将迎来新的全盛期。

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