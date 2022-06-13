乌克兰居民：“俄罗斯用集束炸弹攻击公寓，屠杀平民……走向死亡之城”. June. 13, 2022 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这里是我们公寓地下掩体所在的位置。俄罗斯导弹击中了这里，隐藏在地堡内的18人死了。” 当地时间11日，在乌克兰博罗什卡见到的居民彼得罗（65岁）指着倒塌的公寓前圆圆的缺口对记者说。距离首都基辅54公里的博罗什卡是俄罗斯入侵乌克兰后3月份最大的激战地。俄罗斯军队对通往基辅的第一道关口的这里发动了大规模进攻。曾居住过12000人的小镇变成了“死亡城市”。 当天，在博罗什卡市内某大型商铺内，像粉碎的饼干一样塌陷在地，建筑物中间被打穿。居民们表示，3月2日俄罗斯军队的集束炸弹落在了城市各处。集束炸弹是弹头爆炸时内部数百颗小炸弹散落的大规模杀伤性武器。这是国际法禁止使用的武器。彼得罗说：“俄罗斯军队迟早还会再次攻击我们的村庄。（俄罗斯总统）普京如果想再次攻击基辅，就没有别的选择。” 俄罗斯军队3月占领基辅附近的伊尔芬之后，那里也至少有290名平民遭到集体屠杀。许多建筑物被烧毁，直到3个月后的今天，街上仍然弥漫着烧焦的味道。住宅区某妇产科正门上有明显的子弹洗礼痕迹。玩偶和玩具散落在路边。居民塞尼亚告诉记者：“不仅是我们家的院子，附近也埋有俄罗斯军队的地雷，所以要小心移动。” 在基辅周围国道上，随处可见俄罗斯军队4月撤退时丢弃的坦克和装甲车。居民们不安地表示：“‘俄罗斯恶魔们’7月份可能会再次攻击首都周围地区。”

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