汽油价格创历史新高……韩美有可能再次上调利率. June. 13, 2022 07:48. by 世宗=崔慧玲记者、华盛顿=常驻记者 文炳基、世宗=金炯民记者 herstory@donga.com、weappon@donga.com、kalssam@donga.com. 韩国和美国的汽油平均价格均创下了历史最高值。据观测，在全球性高物价中，油价持续上涨，美国央行联邦储备委员会迟早会采取一次上调0.75个百分点的“巨大步伐”，韩国银行也有望在7、8月份再次上调基准利率。 据韩国石油公社油价信息网站Opinet12日数据，全国平均汽油价格为每升2068.07韩元（下午2时为准）。这是自2008年4月开始每日统计以来的最高值。汽油价格在前一天为2064.59韩元，时隔10年零2个月再次超过了之前的最高值2062.55韩元（2012年4月18日），仅隔一天再次刷新了最高值。 美国汽油价格也创下了历史最高值。全美汽车协会当地时间11日表示，美国全境的平均汽油价格有史以来首次达到每加仑（约3.79升）5.004美元（约6400韩元）。折算为每升1.32美元（约1690韩元）。摩根大通在上个月的报告中预测，美国汽油平均价格在8月份有可能上涨到每加仑6.2美元。 有人担心美国物价上涨会导致消费停滞。因为汽油价格对电费、运输费、机票、农产品和肥料生产等产生很大的影响。 有预测认为，随着高物价中油价进一步上涨，美联储将在14日、15日的公开市场委员会上进行“巨大步伐”。韩国银行总裁李昌镛10日表示，“作为通货膨胀斗士，中央银行本来的作用越来越重要”，暗示了进一步上调标准利率。

한국어