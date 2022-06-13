韩美日：“扩大对朝演习” VS 朝鲜：“强对强正面交锋”. June. 13, 2022 07:48. by 申振宇记者、新加坡=申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 韩美日国防部长时隔2年零7个月再次面对面会面，就导弹警报演习与探测和追踪弹道导弹演习正常化等加强对朝鲜合作的方案达成了协议。朝鲜时隔两年再次针对南方使用了“对敌斗争”一词。朝鲜国务委员长金正恩宣布“强对强、正面交锋的斗争原则”，明确表示将提高导弹和核能力。在朝鲜即将进行第七次核试验的情况下，“韩美日对朝鲜”的对抗格局更加鲜明，围绕韩半岛的紧张感也一触即发。 韩国国防部长李宗燮11日在新加坡举行的第19届亚洲安全会议（香格里拉对话）上，与美国国防部长奥斯汀、日本防卫相岸信夫举行防长会谈，决定定期举行在各国海上的舰艇上实施的导弹警报演习和在太平洋一带进行的探测和追踪弹道导弹演习，并予以公开。此前，这些演习的原则是按季度实施，但并没有及时举行，随着2018年转变为南北及朝美对话基调，演习结束后也没有对外公开。三国决定，今后根据朝鲜的挑衅程度和方式，扩大此前没有进行的联合军演的范围。 在三国防长会谈之前举行的韩美防长会谈中，双方讨论了朝鲜进行第七次核试验时迅速展开美国战略资产等有关延伸威慑的共同应对方案。据悉，两名部长还同意将文在寅政府缩减的韩美联合军演规模扩大到包括实际机动军演在内的范围。 朝鲜官方媒体11日在提到此前8日至10日举行的党中央委员会全体会议扩大会议的决议时表示：“（会议）阐明了对敌斗争和对外事业部门应坚持的原则和战略战术方向。”会议把5个月前的第四次全体会议上使用的“北南关系”改为“对敌斗争”，大幅提高了水平。金正恩表示，“自卫权就是维护国权的问题”，“我们在维护国权方面寸步不让”，提出了“强对强、正面胜负的斗争原则”。朝鲜此次任命“美国通”崔善姬为外务相，任命李善权为全权负责对南问题的党统一战线部部长。李善权在2018年9月平壤韩朝首脑会谈时，在韩国企业总裁面前说话称，“冷面嗓子里能吃下去吗”，从而引发了争议。韩国政府消息灵通人士评价道：“让属于对美、对韩强硬派的两个人担任要职本身，就确认了朝鲜的对外强硬基调。”

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