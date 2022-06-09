韩国政府考虑向乌克兰提供武器援助的可能性. June. 09, 2022 08:04. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国政府决定，就向乌克兰提供武器援助问题积极研究可能性。下周将研究专家关于包含武器援助带来的预期效果等内容的报告等之后，听取政府及政党、学界相关人士的意见，并于本月中旬决定是否提供援助。据悉，尹锡悦总统很有可能出席29日、30日在西班牙马德里举行的北大西洋公约组织峰会，韩国政府也制定了积极参与乌克兰战后重建工作的方针，因此政府内部有意见认为，在此之前，必须做出援助武器的决定。 综合8日《东亚日报》的采访来看，政府直到上个月还坚持了“武器援助事实上很难”的内部立场。因为担心俄罗斯报复的可能性，认为很难向乌克兰提供超越人道主义援助的武器援助。到目前为止，韩国只向乌克兰提供了30亿韩元左右的非杀伤性军需物资支援和急救设备等4000万美元（约500亿韩元）的人道主义支援。 但政府核心当局者解释称，不仅是美国、欧洲，连加拿大、澳大利亚等国家也积极进行武器援助，再加上乌克兰反复要求提供武器援助，韩国也不得不进行讨论。此前，乌克兰外交部副部长塞尼克7日在首尔与韩国外交部第二次官李度勋进行会谈后曾表示，已向韩国政府提出了武器援助的请求。 据悉，美国最近也更加积极地向韩国政府传达了援助乌克兰的信息。韩国政府另一名官员表示：“美国没有直接谈到武器援助问题，”“继对俄罗斯经济制裁之后，此次武器援助有可能成为今后确认同盟关系的象征性措施。”据悉，有人认为，尹锡悦参加北约峰会时，即使考虑到韩国政府的政治、外交地位，也需要对乌提供武器援助。 不过，由于武器援助带来的内外负担也不小，韩国政府计划首先仔细分析援助带来的得失。韩国政府一名官员表示：“将首先考虑乌克兰目前的状况有多么迫切、武器援助对与西方世界的合作有多么重要、武器援助和参与战后重建之间的相互关系等。”

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