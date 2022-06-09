美国公开B-1B在关岛部署……朝鲜进行核挑衅时立即出动. June. 09, 2022 08:04. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜即将进行第七次核试验之际，美国公开了在关岛部署B-1B战略轰炸机的事实。分析认为，此举意味着，如果朝鲜强行进行核挑衅，B-1B可能会立即出动到韩半岛。 美国印度太平洋司令部当地时间7日公开了B-1B轰炸机2日在美国本土向关岛安德森基地展开的飞行训练照片。此前，美国军事媒体《战区》（Warzone）4日报道了4架B-1B部署在关岛的卫星照片后，时隔三天，美军当局正式确认了这一消息。美国印太司令部解释说，在关岛部署B-1B是轰炸机战斗力循环展开的一环，也是出于演习的目的。B-1B轰炸机在关岛展开过程中，与日本航空自卫队所属的F-15战斗机进行了空中联合训练。韩国军方相关人士表示：“部署在关岛的B-1B轰炸机在朝鲜进行核挑衅时，将最先向韩半岛展开武力示威。” 在这种情况下，美国太平洋舰队司令部6日至17日在关岛和北马里亚纳群岛、靠近韩半岛的西太平洋一带，正在进行包括两艘核动力航母在内的15艘舰艇和200架飞机、日本冲绳的第三海军远征军等1.3万多人参加的“勇敢盾牌”（Valiant Shield）演习。该演习是隔年实施的美军大规模野外机动演习。部署在关岛的B-1B轰炸机也将参加演习。 据悉，特别是包括部署在庆北星州的萨德炮台在内，总管亚太地区导弹防御作战的第94美国驻夏威夷陆军防空导弹司令部也将参加演习，进行假设朝鲜发射洲际导弹的探测和拦截演习。

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