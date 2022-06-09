无人驾驶机器人将在COEX-德黑兰路等江南一带配送食物. June. 09, 2022 08:05. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔市决定在COEX（韩国国际会展中心）、德黑兰路等江南一带测试自动行驶（无人驾驶）送货机器人的运行。首尔市8日表示，从本月开始到2023年11月为止，将在18个月内实施“无人驾驶配送机器人实证事业”。无人驾驶配送机器人通过骑手传感器识别周围环境，利用卫星定位系统（GPS）将物品或食物送到指定场所。 首先，从流动人口较多的COEX食品饮料卖场到贸易中心大厦办公室入口，示范运营送货机器人。明年将从德黑兰路食品饮料卖场到办公室大厅进行测试。首尔市相关人士解释说：“COEX和德黑兰路是仅常驻职员就约3.3万名，每年访问人数超过4000万名的大规模业务设施及购物中心，是测试送货机器人的最佳场所。将继续完善示范运行期间出现的问题。” 试运营期间，江南一带将使用3种共11台无人驾驶配送机器人，事业费将在2年内投入19.7亿韩元。首尔市将与优雅的兄弟们（外卖的民族）、LG电子、WTC首尔、韩国国土信息公社、江南区等共同推进事业。此次事业被选定为产业通商资源部主管的“人工智能（AI）、第五代（5G）基础大规模机器人融合模型实证事业”公开招募事业。 首尔市计划通过此次事业，以送货机器人需求较高的办公室商圈为中心，确保实证数据，并在今后制定机器人运营标准和个人信息保护指南时进行参考。 首尔市经济政策室室长黄宝妍（音）表示：“这是首次在COEX和德黑兰路等市民经常光顾的大规模空间进行机器人实证，此次实证之后，将逐渐扩大市中心型机器人服务。”

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