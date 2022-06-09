世界银行警告“50年来首次出现滞胀”……该来的来了. June. 09, 2022 08:05. . 世界银行警告了“1970年代式滞胀”的危险。由于受到与50年前严重的通货膨胀和经济停滞同时发生的石油危机类似的冲击，预计今年世界经济将只增长2.9%，仅为1月份预测值的一半。经济合作与发展组织把今年韩国的增长率预测值下调0.3个百分点至2.7%，物价预测值则上调2.7个百分点至4.8%。“滞胀恐怖”在国内外开始成为现实。 世界银行认为，乌克兰战争成为招致全世界滞胀的扳机。被美中新冷战和新冠病毒搅乱的全球供应网，因这场战争而进一步受损，出现了石油危机的情况。令人担忧的是，低增长、高物价趋势即使短，也会持续到2024年。美国财政部长耶伦当天也表示：“我们面临宏观经济挑战。40年来美国通货膨胀的最高值—是难以承受的。” 此次危机同时发生在全世界，从这一点来看，比之前的危机更具威胁性。在特定经济集团发生的1997年外汇危机、2008年全球金融危机时，韩国增加了对经济稳健的其他地区的出口，在短期内度过了危机。此次，无论是发达国家还是新兴国家，都面临危机，原油、原材料、农产品价格比出口产品价格上涨了很多，过去克服危机的公式已经行不通了。另外，过去可以用坚实的财政应对经济停滞，但国家债务超过1000万亿韩元、财政支出可能刺激物价的现在，连这张牌都很难动用。 要想最大限度地减少全球经济飓风的冲击，并率先摆脱危机，必须加快结构改革步伐，提高经济复原力。当务之急是摘除困扰企业的沙袋，吸引超差距技术投资、扩大雇佣。通过减免法人税、所得税等税负，减少物价上涨压力，同时减轻企业和家庭的实际负担。 从目前来看，尤其重要的是恢复劳资之间的合作和信任。如果以通货膨胀为由，劳动者要求过度提高工资，导致劳资矛盾激化，企业将工资上涨负担转嫁给产品和服务价格，那么随着消费和工作岗位的萎缩，只能是劳资双方都输掉的游戏。外汇危机后，企业、劳动界、政府面对面实现的劳资政大妥协等努力再次被提出了要求。

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