孙兴慜身价7110亿韩元，成唯一入围TOP100亚洲球员. June. 08, 2022 07:52. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）是唯一一位进入世界足球运动员转会市场身价前100名的亚洲球员。国际足联（FIFA）下属的国际体育研究所（CIES）6日（当地时间）公布了足球运动员预想转会费前100名的名单，孙兴慜以5290万欧元（约711亿韩元）排在第88位。排在第一位的是基利安•姆巴佩（24岁•巴黎圣日耳曼），为2.56亿欧元（约2762亿韩元），第二位是小维尼修斯（22岁•皇家马德里），为1.8530亿欧元，第三位是埃林•哈兰德（22岁•曼城），为1.526亿欧元。 考虑到孙兴慜在2021~2022赛季英格兰足球超级联赛（EPL）中攻入23粒进球，作为亚洲球员首次成为欧洲五大联赛最佳射手，转会费金额和排名可能略低。与孙兴慜一起成为EPL共同射手王的穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦）也只排在第81位（5500万欧元），排名并不高。这是因为，在评估足球运动员转会市场价值时，不仅要考虑当前的竞技能力，还要考虑目前的能力值能维持到什么时候。如果竞技水平相似，年龄越小转会费就越高也是因为这个原因。 英国广播公司（BBC）在报道CIES的发表内容时表示：“预计转会费的计算反映了竞技能力和年龄、球员所属俱乐部的经济价值。”实际上，从CIES公布的转会费排名来看，前10名球员中没有一位年龄超过25岁的。前100名球员中年龄最大的是凯文•德布劳内（曼城），为31岁。为争夺世界足球最佳前锋位置而竞争了近10年的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联）和里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼）未能进入前100名也是出于同样的原因（年龄偏大）。

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