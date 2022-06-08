“五大”大使阵容齐备，希望展开超越新冷战浪潮的多层次外交. June. 08, 2022 07:52. . 尹锡悦总统昨天提名前国立外交院长尹德敏为驻日本大使、首尔大学政治外交系教授郑在浩（音，下同）为驻中国大使、前总统外交秘书官张浩镇为驻俄罗斯大使、前驻英国大使黄俊国为常驻联合国代表。至此，包括首先被提名为驻美大使的前国民力量党议员赵太庸在内，新政府的首届美、日、中、俄四强和联合国“五大大使”人选宣告结束。 新政府首任五大大使都是专家和外交官出身，从这一点来看，与非外交官政治家出身的前任文在寅政府有所不同。期待他们和没有特别的存在感，只坚守岗位或因荒唐的言行而备受非议的前政府大使不同，能以各自的见解和经验为基础，发挥外交力量。现在比任何时候都需要稳定管理美中矛盾和供应网扰乱等对外变数的专业性。 不过，新大使们也与尹锡悦总统的大选阵营或高中同学有缘，从这一点来看，并没有脱离报恩性的人事安排。外交官出身的人是在李明博朴槿惠政府中被重用后被文在寅政府排挤的美国通。从新政府国家安保室到外交部、国防部、国家情报院，美国通大举回归，此次大使人选更加明显。在美国学习中国史和美中关系的郑在浩，也是一直批判政府“看眼色外交”的学者出身。 尹锡悦政府一直提出以民主和人权等普遍价值为基础的“全球中枢国家”，阐明了将韩美同盟放在首位的对外战略基调。在西方和中俄之间的对决局面愈演愈烈、朝鲜经常进行核、导弹挑衅的情况下，韩国外交的坐标移动自然不可避免。但是，堪称为美国一边倒的过分偏向一方的外交，可能会引发另一方的反对和摩擦，因此必须保持警惕。 新政府上台以来，为加强韩美同盟和恢复韩日关系做出的外交努力非常明显，但与中国、俄罗斯的关系实际上仍是空白。在本来就趋于尖锐的新冷战外交战线中，与中俄的关系也需要为了国家利益的多层次实用外交作为后盾。特别是在矛盾爆发时，说服驻在国、起到缓冲作用的第一线外交是大使的职责。不能有以看客自居或被当作透明人的大使。

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