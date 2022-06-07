陷入新冠泥潭的孩子们……要及早伸出援手. June. 07, 2022 07:47. . 灾难的危害是不平等的。《东亚日报》采访结果显示，虽然随着持续两年多的保持社交距离解除，正在恢复日常生活，但弱势群体的子女们依然挣扎在因新冠疫情而进一步扩大的福利死角地带。随着经济停滞，学校和照料机构关门，其损失集中在家境困难的孩子身上，各阶层之间的学历和发展差距正在拉大。 由于新冠疫情导致的失业等原因，截至今年4月，与子女一起生活的基础生活供需家庭为41万多户，比3年前增加了7万户。这是新冠疫情之前3年间增加额的23倍多。这些家庭的孩子与在大流行期间在家工作的父母照顾的中产阶层子女不同，要自己填补学习和供餐空白。首尔大学研究团队的调查结果显示，每10名弱势家庭的小学、初中、高中生中就有4人在没有个人用数码学习机器的情况下接受了在线授课，结果每5人中就有1人的成绩比新冠疫情之前有所下降。 超重或肥胖的小学、初中、高中学生也比新冠疫情之前有所增加。这是因为，由于上学中断，活动量减少，而且代替学校供餐，在家用外卖食品或速食食品充饥。绿色雨伞儿童财团对新冠疫情前后青少年的幸福感进行了调查，结果显示，弱势群体的孩子们没有父母或朋友，独自在家度过的时间比并非如此的孩子多，幸福感也大幅下降。随着特殊治疗机构因新冠疫情而关门，发育状态反而比新冠疫情之前倒退的残疾儿童也增加了。 如果没有外部的介入，成长期的差距将越来越大，并固定为终生的差距。对他们置之不理，无异于对不亚于新冠疫情的未来社会灾难睁一只眼闭一只眼。学习和缺乏健康已经累积了两年多，因此有必要通过集中支援来弥补。中央和地方政府应该合作，为难以个别照顾的家庭的孩子们实施紧急支援项目。要积极挖掘供餐死角地带，因新冠疫情而中断的特殊教育支援项目也要恢复正常。既然说每年支援幼儿园和小学、初中、高中的教育拨款过剩，令人担忧，为什么会出现因为没有在线学习机器而不能学习的学生？要通过正确的学历诊断和针对性的补课，来弥补学习亏损，避免发生因贫穷而无法站在公平竞争的起跑线上的事情。

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