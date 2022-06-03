朴赞郁：“比起戛纳电影节获奖，更期待韩国观众会有什么样的反应”. June. 03, 2022 07:33. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “比起在戛纳电影节上获得第3个大奖，更想知道韩国观众会怎么看，更让人紧张。” 凭借电影《分手的决心》在今年的戛纳国际电影节上获得最佳导演奖，成为“戛纳的男人”的朴赞郁导演吐露了影片即将在韩国上映的心情。电影将于29日在国内上映。2日，在首尔钟路区某酒店举行的《分手的决心》制作报告会上，朴导演表示：“比起我的前作，只有韩国人才能理解的部分更多”，“比起获得外国电影节大奖，更期待在韩国上映的结果。” 他的前作中有很多暴力场面和高警戒线的情色场面，因此国内观众的好坏参半。这次不像“朴赞郁式电影”，是降低尺度、不太刺激的电影的事实被传开后，戛纳获奖的消息传开后，国内观众的关注度非常高。朴导演说：“这部电影需要仔细观察主人公们的感情变化，因此降低了其他刺激因素。”主演汤唯和朴海日也参加了当天的报告会。汤唯就朴导演的电影风格变身评价说：“如果说以前是浓厚的辛奇（韩国泡菜）味道，那么这次就是我成长的中国地区清淡的氛围。” 执导了让演员宋康昊7次挑战之后终于获得戛纳电影节最佳男主角奖的电影《掮客broker》的是枝裕和导演当天也接受了韩国记者的采访。在钟路区的一家咖啡厅见到的他说：“对宋康昊获奖感到由衷的高兴。这是最高的奖项”“如果我受到称赞，就会怀疑是不是空话，如果出演演员受到称赞，一定会很高兴。”此前，在2004年戛纳电影节上，出演他的电影《无人知晓》的日本演员柳乐优弥获得了电影节历史上最年轻的男主角奖。因此，他以让演员发光的导演而闻名。 对宋康昊的称赞也接连不断。是枝裕和导演说：“演员们多次拍摄一个场面的话，演技很容易变得僵硬，但宋康昊每次都展现出完全不同的演技。保持了新鲜感”，“因为是至今为止没有合作过的演员，所以产生了‘怎么会发生那样的事情呢’的想法。” 《掮客》讲述的是将扔在婴儿箱里的婴儿转移销售的婴儿掮客的故事，虽然素材很沉重，但处处都有笑点，因此并不显得刻板。是枝裕和导演表示：“我想给观众带来有趣的反转”，“宋康昊是能够很好地展现笑点的演员，所以增加了这一部分。”虽然电影是由日本导演拍摄的，但这是一部出演的演员都是韩国人，投资发行也是韩国公司的韩国电影。但是因为导演是日本人，所以很多人认为它是日本电影。对此，是枝裕和导演说：“无论是在哪个国家拍摄，从导演的立场来看，都是类似的工作，因此这部电影以国籍为中心讨论的部分并不深入人心。” “去戛纳也不像奥运会那样举着旗帜入场。超越国境是电影具有的可能性。想要一起合作的有魅力的韩国演员真的很多。但我不会说具体是谁。（笑）”

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