再一次……美国俄克拉荷马州医院发生枪击事件，造成4人死亡. June. 03, 2022 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 美国得克萨斯州小学枪击事件导致21人死亡，仅过8天，美国就再次发生枪击事件，造成4人死亡。据美国《纽约时报》等媒体报道，当地时间1日下午，一名男子在俄克拉荷马州塔尔萨圣弗朗西斯医院病房用步枪和手枪开枪射击，造成4人死亡，多人受伤。据悉，该男子自杀身亡。 塔尔萨警方只表示枪击犯是35岁至40岁的男性，没有公开犯罪动机等。但据了解，枪击犯是带着意图来到该医院的。遇难者的身份也不清楚。遭枪击的大部分伤者都是轻伤，还有人在枪击发生时试图离开病房时受伤。 据非营利团体“枪支暴力数据库”透露，当天的事件是今年在美国发生的第233起枪击事件。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“相当于今年以来每天发生一次以上枪击事件。” 反对加强枪支限制的共和党所属的塔尔萨市长G·T·拜纳姆在记者招待会上被问到“塔尔萨进入发生枪击事件城市有何感想”时回答说：“政策讨论以后再进行，今晚要集中于牺牲者。” 当天，纽约州检察机关以杀人及国内恐怖袭击等25项嫌疑起诉了上个月14日在布法罗黑人居住区超市开枪打死10人的18岁男性。

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