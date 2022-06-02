政府重新讨论公示价现实化率……“橡皮筋”调查方式也要调整. June. 02, 2022 07:44. . 国土交通部昨天表示，将全面重新讨论上届政府当时作为房地产市场稳定化方案推进的“公示价现实化路线图”。这意味着，将大幅修改当初计划到2030年将公寓和单独住宅、土地市价对比公示价比重的现实化率提高到90%的计划。 新政府之所以阻止这一路线图，是因为公示价格暴涨，使住宅拥有者的税负达到了难以承受的水平。路线图是以“如果住在昂贵的房子里，就要承担相应负担”的名义推进的。但是，随着税金炸弹争议的出现，制定路线图的共同民主党也提出了速度调节论。实际上，由于公示价格过度上涨，去年首尔财产税上涨到上限30%的房子有87万套，是2017年的21倍。 公示价格不仅用于征收房地产税，也是健康保险费或基础年金等67个行政制度的标准。如果错误地触碰该价格，需要得到国家保护的人有可能被排除在基础生活保障对象或健康保险被抚养者之外。 最重要的是，现行公示价格在调查过程中存在很多错误，因此失去了信任。以废宅或无许可建筑为标准计算单独住宅公示价格，或同一公寓内大面积的家庭的公示价格比小面积家庭低等，各种争议接连不断。因为标准模糊的调查方式，称之为“橡皮筋公示”的指责接连不断。如果计算公示价格的基本调查方式是荒唐的，那么无论如何调整现实化计划，都很难获得信任。

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