曾效力于PGA的达斯汀•约翰逊将参加沙特LIV高尔夫邀请赛. June. 02, 2022 07:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高尔夫前世界排名第一的美国选手达斯汀•约翰逊（38岁•第13位•照片）将参加由沙特阿拉伯资本主导的LIV高尔夫邀请系列赛（LIV Golf Invitational Series）。 主办方1日通过大会网站公开了参加9日在英国伦敦近郊温特沃斯世纪高尔夫俱乐部举行的系列赛首场比赛的48名选手中的42名。在参赛者名单中，约翰逊、南非共和国选手路易•乌修仁（第20位）、旅美侨胞罗相昱（第33位）、泰勒•古奇（第35位•美国）等榜上有名。大师赛冠军塞尔吉奥•加西亚（第54位•西班牙）也加入了进来。 约翰逊在2月加入又名“沙特超级高尔夫联赛”的传闻传开时，曾表示“将专注于美国职业高尔夫（PGA）巡回赛”，因此预计将引起更大的风波。PGA巡回赛方面此前曾表示，将对加入LIV高尔夫邀请赛的选手处以罚款、停止参赛、剥夺巡回赛会员资格等处罚，但顶级选手却纷纷离开。 约翰逊当天通过经纪人表示：“过去几年一直在考虑这个机会。我认为最终对我自己和家人来说是最佳利益，所以做出了决定。”巧合的是，该大赛的日程与约翰逊担任宣传大使的PGA巡回赛RBC加拿大公开赛重叠。甚至加拿大公开赛因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，时隔3年再次举行。 LIV高尔夫邀请赛各大赛的总奖金为2000万美元（约249亿韩元）和特别奖金500万美元（约62亿韩元）。这是PGA巡回赛一般大赛的3倍水准。不设中途淘汰线的48名选手将进行3轮比赛，争夺冠军。 另外，在表明参加大赛的意向后，面对指责而进入自我反省的菲尔•米克尔森（52岁•美国）没有被列入当天公布的名单。名单发表将持续到7日，后续名单也将逐渐公开。

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