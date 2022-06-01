选择之日，选择决定4年地区生活的4125人. June. 01, 2022 07:30. by 姜炅石 coolup@donga.com. 选择今后4年内负责我们小区生活的地方干部的日子已经到来。朝野党派31日晚12点之前展开了正式选举运动，直到最后一刻都在呼吁选民“请投出宝贵的一票”。国民力量党表示，“为了尹锡悦政府的成功，地方权力也要交替”，强调了“完成政权交替论”，共同民主党则表示，“请再给4年前当选的他们一次工作的机会”，提出了“有能力的干部论”。 在6月1日地方选举中，将选出17名广域自治团体长和教育监、226名市长、郡守、区厅长、872名广域议员、2988名基础议员和5名教育议员。再加上因参加地方选举等空出的7个地方举行国会议员补缺选举，将新选拔4132人。候选人总数为7616人，平均竞争率为1.8比1。特别是，实际引领地区生活的市道议员和市郡区议员共选出3860人，占全体选举定数的93.4%。虽然与广域团体长和基础团体长选举相比，关注度较低，但从通过制定条例等进行与选民实际生活密切相关的政治这一点来看，地方议员的重要性日益增大。 朝野认为，自3月9日大选后时隔84天举行的此次选举具有对尹锡悦政府的初期评价性质，因此全力以赴。如果执政党继大选后取得二连胜，可以确保稳定的国政运营动力，但如果在野党表现良好，同时掌握议会权力和地方权力，也有可能加强对新政府的牵制。 国民力量党计划，至少占据9个以上广域团体长，向院内第一大党共同民主党施压；同时也没有忘记提防各种舆论调查优势导致的乐观论。该党院内代表权性东表示：“没有投票的舆论只是数字，没有投票的支持只是弃权，”“绝对不能安心，也不能安心。” 共同民主党认为，除光州、全南、全北和济州等湖南圈外，至少应该拿到两处以上，正在展开悬崖边上的哭诉战略。总揽选举对策本部长金珉奭当天强调：“如果能切实赢得4个（广域团体长）地区，并赢得5、6个地区，就会是非常好的防守。” 此次地方选举投票在全国14465个投票站进行，从上午6点到下午6点，可以在居住地所在地管辖投票站进行。新冠确诊及隔离者可以从下午6时30分至下午7时30分在居住地管辖投票站投票。

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