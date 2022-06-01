欧盟着手禁止进口俄罗斯原油……将给韩国物价上涨火上浇油. June. 01, 2022 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 作为针对入侵乌克兰的俄罗斯的一环，欧盟当地时间5月30日决定立即禁止通过海上进口俄罗斯产原油。这一数量约占欧盟进口的俄罗斯原油总量的65%。欧盟还宣布，将阶段性地减少占35%的通过输油管的陆路进口，到今年年末为止减少90%的俄罗斯原油进口量。因此，31日国际油价时隔2个月再次超过了每桶120美元。 开始“控制饭桌物价”的韩国政府对国际油价上涨导致国内汽油和柴油价格上涨的可能性保持高度警惕。 欧盟行政首脑、欧盟委员会主席冯德莱恩在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会后表示：“立即禁止通过油轮等海上进口俄罗斯原油。”对俄罗斯产原油依赖度较高的匈牙利等国家反对完全禁运，因此决定暂时允许陆路进口。 俄罗斯31日中断了对拒绝卢布结算的荷兰的天然气供应，引发了欧洲与俄罗斯之间的能源战争。 欧盟宣布禁运俄产原油后，在伦敦ICE期货交易所交易的布伦特原油价格31日一度接近124美元。

한국어