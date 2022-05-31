“36岁米老鼠”池恩熹时隔40个月终于找回笑容. May. 31, 2022 08:03. by 姜泓求 windup@donga.com. 池恩熹（36岁•韩华Q-Cells）在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上创下了韩国选手最高龄冠军纪录，并拿下了职业生涯LPGA第6冠。她还戏剧性地获得了本周举行的大满贯赛事美国女子公开赛的参赛权（最后一个参赛席位）。 池恩熹30日在美国内华达州拉斯维加斯的绰影溪高尔夫俱乐部（72杆）举行的LPGA巡回赛唯一一场比洞赛“希望银行LPGA比洞赛”上获得了冠军。在当天稍早时候举行的半决赛上，池恩熹以赢4洞剩3洞战胜了在美侨胞安德莉亚•李（24岁），在决赛上，池恩熹以赢3洞剩2洞战胜了日本新人古江彩佳（22岁）。自2019年1月的钻石度假村公开赛之后，池恩熹时隔3年零4个月再次捧起冠军奖杯，拿下了职业生涯LPGA第6冠。本次比赛的冠军奖金为22.5万美元（约2.8亿韩元）。 池恩熹在比赛不顺利的时候也没有失去微笑，因此被称为“米老鼠”。凭借当天的冠军，池恩熹超过了在2020年ISPS Handa Big公开赛上夺冠的朴姬英（32岁零8个月17天），刷新了韩国选手最高龄冠军（36岁零16天）纪录。在本赛季巡回赛冠军中年龄最大的池恩熹说：“我不认为自己老了。”她说，“5天里打了7场比赛，在决赛最后几个洞里，脚几乎走不动了，腰也疼得厉害。”池恩熹在16强赛上以赢2洞剩1洞战胜了崔惠珍（23岁），在8强赛上以赢7洞剩6洞大胜马德雷内•萨克斯特伦（30岁•瑞典）等，与进行延长赛的其他选手相比，体力上有所节省。 池恩熹是在LPGA巡回赛上效力的韩国选手中的大姐。她说：“住在同一宿舍的（金）孝周（27岁）（在小组赛）先被淘汰了，她说要给我加油，所以多待了一天才走。非常感谢她。”此外，她还表示：“（崔）芸精（32岁）和（李）美香（29岁）也在团体聊天室里给了我很多支持，让我有了力量”，向赛场同僚们表达了感谢。 她还凭借大赛冠军的身份获得了从2日开始在美国北卡罗来纳州南部松林球场（Southern Pines Golf Course）举行的美国女子公开赛的参赛权。池恩熹在2009年获得冠军等，从2008年开始已连续15年参加美国女子公开赛。她说：“参加美国女子公开赛的方法只有冠军。我思考了这一部分，集中了很多精力。”当被问及是否要购买前往大会场的机票时，她兴奋地说：“现在该出去买了。”对于美国女子公开赛冠军计划，池恩熹表示：“应该先去那里休息。之后会观察球道后再做像本周一样的事情。”

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