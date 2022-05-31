梁仁模成首位获得西贝柳斯小提琴比赛冠军的韩国人. May. 31, 2022 08:04. by 赫尔辛基=刘润钟记者 gustav@donga.com. 29日（当地时间），国内知名小提琴演奏家梁仁模（27岁）在芬兰赫尔辛基闭幕的第12届西贝柳斯国际小提琴比赛中获得了冠军。这是韩国人首次在该比赛上夺冠。他还获得了授予最佳演奏委任曲的参加者的现代作品最高诠释奖。第二名是美国的内森•梅尔策，第三名是乌克兰的德米特罗•乌多维琴科。此次大赛受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，比当初预定的2020年晚了2年举行 梁仁模在接受《东亚日报》的独家采访时表示：“我喜欢西贝柳斯比赛的风格，所以发起了挑战。感觉比其他比赛更准确地接近了音乐的本质。”对于给予现代作品最佳诠释奖的林德贝里的作品，他表示：“因为亲自欣赏过林德贝里的协奏曲，所以对解读他的作品有所帮助。” 他表示，在比赛期间，为了感受西贝柳斯之国芬兰，还独自在树林中散步。他表示：“西贝柳斯的音乐展现了大自然的真实面貌。”他还说：“自己在参赛选手中年龄最大，因此制定了具有挑战性的节目，花了很多心思。我为每一场演奏都全力以赴。” 梁仁模2008年通过锦湖英才音乐会在演奏界出道，2014年他在音乐会艺术家行会比赛中获得冠军。第二年他在意大利热那亚举行的帕格尼尼国际小提琴比赛上也获得了第1名。

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