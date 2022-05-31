美国将用于攻击的无人机部署到位……中国与俄罗斯在东中国海空进行战斗机演习. May. 31, 2022 08:04. by 金祺容 kky@donga.com. 中国公开了在成为美中矛盾核心地区的台湾、与日本的主权纷争地东中国海列岛等所在的东中国海与俄罗斯展开联合空军演习的情景。据分析，这是针对美国拜登政府决定从7月开始将被称为世界最强无人机的“MQ9死神”部署到东中国海附近的日本西南部鹿儿岛县的对抗性质。有分析认为，美国和中国围绕东中国海的军事矛盾正在激化。 中国中央电视台29日公开了2架“歼-16”战斗机、1架“H-6K”轰炸机、1架俄罗斯主力远程轰炸机“图-95MS”等演习的照片，并表示：“中国和俄罗斯空军26日在东中国海上空等地进行了联合巡逻演习。”据悉，当时“歼-16”还搭载了近距离战斗导弹。中国国防部发言人吴谦表示：“两国空军的演习以相互合作和增进信任为目标，自2019年以来一直在进行。此次是第四次联合巡查。” 中国官方媒体《环球时报》表示，中国从未公开过参加两国联合军事演习的战斗机情报，并提出中国可能是为了对美国、日本、台湾等进行威胁，故意公开了最新战斗机情报。特别是，中国的“歼J-20”、俄罗斯的"苏-57”等最新隐形战斗机有可能参加下一次演习。两款机型是为对抗美国最新式隐形飞机“F-35”而开发的。 据悉，中国首艘航母“辽宁舰”也从本月初开始在台湾东部、日本南部西太平洋海域停留了20多天，对战斗机、直升机等进行了共300多次的出击训练。 日本媒体28日报道称，拜登政府决定在今后1年内在鹿儿岛县鹿屋海上自卫队航空基地部署8架“MQ9死神”。被称为”空中杀手”的该无人机在情报收集、侦察能力、攻击力等方面被评为世界最高水平，预计将监视东中国海一带的中国海军活动及朝鲜的非法转运等。

한국어