K电影正逐渐成为世界电影的主角. May. 30, 2022 08:02. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “宋康昊！” 28日（当地时间），在法国戛纳吕米埃尔剧场举行的第75届戛纳国际电影节闭幕式上，评委、美国导演杰夫•尼科尔斯高喊了最佳男主角奖获奖者的名字。这是宋康昊（55岁）重新书写韩国电影历史的瞬间。宋康昊凭借日本电影巨匠是枝裕和导演执导的韩国电影《掮客Broker》获得最佳男主角奖，成为首位在戛纳、柏林、威尼斯等世界三大电影节上获得演技奖的韩国男演员。 努力保持平静后登上舞台的宋康昊用法语说：“Merci Beaucoup（非常感谢）。”接着他用韩语提到了同僚演员、制作团队、自己的家属等，并表示，“想一起分享荣誉。感谢艺术家是枝裕和导演。想将这份荣誉献给大韩民国电影粉丝们。” 20多分钟后，朴赞郁导演（59岁）被点名为最佳导演奖获奖者。时隔6年通过长篇电影《分手的决心》重返戛纳的朴导演获得了该奖项。在1946年开始的戛纳电影节上，韩国电影包揽两项大奖尚属首次。朴导演和他的御用演员宋康昊以各自不同的作品成为获奖者，依次登上了舞台。朴导演说，“（因新冠疫情）这成为了领悟剧场有多么珍贵的契机”，获得了热烈的掌声。 至此，韩国电影由林权泽导演在2002年凭借《醉画仙》获得最佳导演奖，开启了戛纳电影节正式奖项获奖的大门后，获得了戛纳电影节主竞赛单元的7个正式奖项。英国日刊《卫报》报道说：“韩国包揽了创纪录的奖项。”在当地，有人评价说，由于K内容在世界范围内的人气，戛纳电影节变成了韩国电影的庆典。 29日，尹锡悦总统向宋康昊和朴导演发去了贺电。他对宋康昊表示祝贺，称“永载电影史册的出色演技进一步提升了对大韩民国文化艺术的自豪感”。他对朴导演说，“这再次证明了韩国电影固有的独创性和卓越的竞争力。”

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