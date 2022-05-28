秋庆镐：“规制·法人税改革”……经济失败取决于付诸实行的速度. May. 28, 2022 07:32. . 经济副总理秋庆镐在前天举行的“2022东亚国际金融论坛”上表示，将通过泛政府的果断打破规制和改善法人税制，提高被削弱的韩国经济的增长潜力。去年诺贝尔经济学奖获得者、美国加州大学伯克利分校教授大卫·卡德当天指出，韩国的成长停滞是世界上最快的低生育、高龄化的结果，并提出了集中培养理工科青年人才等具体解决方法。 论坛上集中讨论的增长潜力下降是目前韩国经济的最大难题。经济合作与发展组织在去年发表的报告中预测：“如果没有特别的政策应对，目前2%左右的韩国潜在增长率到2030年将下降到0%左右。”每5年经济增长率下降1个百分点的“5年下降1%法则”即使政权多次交替也发挥着效力。 只有韩国才存在的陈旧的“加拉帕戈斯限制”、比其他发达国家更高的法人税等阻碍着企业的发展，被认为是拉低增长潜力的代表性因素。秋庆镐当天表示，“将彻底揭开压在企业自律、创意和热情的沙袋。税制、金融等援助也将不遗余力”，也是出于这个原因。 卡德教授指出的韩国经济问题让人更加切身感受到规制改革的必要性。卡德指出，大学毕业后仍不就业的韩国青年占20%至30%，并讽刺称：“在其他国家，教育水平高的人多找工作，而韩国却背道而驰。”低生育、高龄化导致青年减少，人才却因为与就业无关的教育系统被浪费。他说，要想解决这个问题，必须集中培养“STEM（科学技术、工学、数学）”领域的理工科人才。但是，由于首都圈大学定员限制，半导体、电动汽车、电池领域不足的人力无法正常供应，这就是目前韩国的现实。 高丽大学教授李钟和当天认为韩国经济所处的现实是百尺竿头。也就是说，虽然面临低增长、高物价、两极化的三重苦难，但必须克服这些困难，向前迈进。包括几天内发表450万亿韩元投资计划的三星电子在内，10大集团承诺在5年内共投资1055.6万亿韩元，并创造40万个工作岗位。这是艰难越过发达国家门槛、重新激活弱化的增长引擎的宝贵机会。绝不能出现政府的规制改革速度赶不上企业的投资意志，使很难再来的机会化为泡影的事情。

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