尹锡悦：“总统室以政策为中心……不应该挖违法行为和信息”. May. 28, 2022 07:33. by 张宽硕记者、权五赫记者 jks@donga.comhyuk@donga.com. 尹锡悦总统27日表示：“总统秘书室应该以政策等为中心，而不应该挖别人的违法行为或信息。”在野党对法务部内新设的人事信息管理团负责人事检验业务提出强烈批评，这种情况下，尹锡悦亲自出面进行了反驳。 尹锡悦当天在去首尔龙山总统室上班的路上，被记者问到设立法务部人事信息管理团是否合适时，回答说：“美国就是这样做的，”“所以我说要取消民政首席室。”他还表示：“（总统室）不会像司正指挥塔或以前的特别监察班那样收集公职人员违法信息。司正的事情由司正机关自行处理。” 尹锡悦还表示：“总统秘书室不直接负责收集信息的工作，只有在收到信息后才会客观地看，才够能积累资料，”“所以才会按照美国的方式进行。”这意味着将不顾在野党的反对，推进人事信息管理团。总统室相关人士解释说：“从结果来看，人事推荐由秘书室进行，检验由法务部进行，试图相互牵制和检验，”“最终是为了缩小总统的作用。” 但共同民主党还提出了权限争议审判请求和罢免法务部长韩东勋，加强了攻势。该党院内代表朴洪根在记者恳谈会上表示：“如果有必要，将讨论权限争议审判请求，”“专家们认为，（设立人事信息管理团）是破坏、剥夺、侵害立法部权限的事件，因此值得充分讨论。”他还强调：“如果不纠正这个问题，继续强行推进的话，只能讨论罢免部长建议案。”

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