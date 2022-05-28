“孙兴慜VS内马尔”战门票异常抢手，买黄牛票要多加5倍的钱. May. 28, 2022 07:34. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国国家足球队和巴西队的友谊赛黄牛票价格正在暴涨。 韩国国家队将于6月2日晚上8时在首尔世界杯体育场与国际足联（FIFA）世界排名第一的巴西队进行友谊赛。活跃在英格兰足球超级联赛（EPL）的孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）在本赛季作为亚洲球员历史上首次成为欧洲五大联赛射手王后，当天将首次站在国内球迷面前。另外，世界级足球明星、巴西队的内马尔（30岁•巴黎圣日耳曼队）也将自2013年以后时隔9年再次在韩国国内踢比赛。 由于两位世界级足球明星的对决，从很早以前开始就备受关注。25日下午5时，售票网站开启预售后，一下子聚集了74万人，导致售票网站瘫痪。74万人的预售战争在约4个小时内以6.4万张门票售罄而告终。 没能买到门票的球迷们纷纷涌向二手交易网站。预售当天的25日，二手国家、胡萝卜市场等二手交易网站和平台上出现了销售和购买韩国与巴西之战门票的文章（留言）。附着少许额外费用的售票文章随着购买门票的球迷逐渐增多，价格开始暴涨。 此次与巴西队的比赛从3等席3万韩元开始，二等席5万~7万韩元，一等席11万~17万韩元，高级席23万~35万韩元。27日，出现了数百篇将目前28万韩元的4个高级B席捆绑在一起，以200万韩元出售的文章等，出现了数百篇比定价高出2~3倍、多则5倍以上的销售文章。虽然价格比定价高很多，但已经完成销售的销售文章也很多。 球迷们也许还要再进行一次“预售战争”。下个月14日，韩国队将和与孙兴慜在联赛最后一场比赛中激烈争夺射手王头衔的并列射手王穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦）所属的埃及队进行友谊赛。萨拉赫不仅在埃及、欧洲，在国内也拥有众多球迷，是世界级足球明星。获得共同射手王的孙兴慜和萨拉赫通过此次对决有望决出真正的胜者，因此足以引起热烈的关注。韩国与埃及之战的门票预售将于下月9日左右开启。

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