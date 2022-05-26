大企业出手历代级投资，政府应放开沙袋让它们奔跑. May. 26, 2022 07:46. . 三星提出了在5年内投资450万亿韩元培育半导体、生物领域新产业的计划。现代汽车集团的主力子公司将在4年内向电动汽车、机器人等投资63万亿韩元。乐天和韩华分别公布了37万亿韩元和20万亿韩元的投资计划，SK和LG也即将公布长期投资计划。为了响应以民间主导的增长和尖端产业为杠杆的经济、技术安保为重点的新政府政策，大企业提出了未来产业领域的增长战略。 三星的投资计划比去年为止的5年间国内外投资规模330万亿韩元多出120万亿韩元。目标是通过历代级投资，在世界第一大存储器半导体领域保持超差距，提高落后于台湾的代工竞争力。将在受新冠大流行影响战略价值进一步扩大的生物产业中创造“第二个半导体神话”。 此次公布的投资计划将对消除“大企业是不是只增加海外投资，只为其他国家创造工作岗位”的忧虑有很大的帮助。占三星投资80%的360万亿韩元将投入到韩国的研发等领域，预计每年将创造16000个工作岗位，5年内创造8万个。也就是说，在5年内将新增相当于目前三星电子国内职员70%的优质工作岗位。现代汽车集团的投资计划是美国总统拜登访韩期间发表的对美投资额的5倍。从中可以看出，要把韩国培育成全球电动汽车生产中心的意志。 现在球已经传给了政府和政界。为了让企业能够毫无阻碍地奔跑，应该先从 掉“沙袋”做起。在发达国家两三年就可以建设的半导体工厂，在韩国因各种限制要延长到七八年，这种情况下，即使企业的意志再强，投资也无法正常进行。半导体、电动车、电池领域的专业人才严重不足，但大学却因首都圈的限制而未能增加招生名额。另外，还要尽快修改将其他国家竞争企业的2~3倍负担转嫁给韩国企业的法人税体系。 在现有全球供应网崩溃、强国为了本国利益的最大化而打造圈子的世界经济转换期，依靠出口生存的国家韩国可以依靠的，只有具备尖端竞争力的企业。为了让企业大胆的挑战成为经济的未来增长动力，要不惜一切支援。

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