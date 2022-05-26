黑窗户. May. 26, 2022 07:48. . 1920年，马塞尔•杜尚（Marcel Duchamp，1887~1968年）让木匠为自己制作了一扇小型的法式窗户。窗户上用黑色皮革代替玻璃，看起来一点用处都没有。杜尚到底为什么要制造这样的窗口呢？《清新的寡妇（Fresh Widow）》这个不着边际的题目又意味着什么呢？ 杜尚被认为是对20世纪美术影响最大的美术家。被称为“现代美术之父”的他拒绝了艺术家用手工业画或制作的传统艺术，选择成品，并命名为“现成品（Ready-Made）”。1913年，他放弃立体派画作后，首次展示了颠覆世界观念的Ready-Made作品，并于1917年在纽约展览会上展出的白色马桶获得了最高声誉。1920年首次制作的该黑色窗户在杜尚作业中占有重要地位。他自己说这是新工作的出发点。喜欢玩文字游戏的杜尚经常更换几个字，制造出完全不同意义的文章，该作品的题目《清新的寡妇（Fresh Widow）》也只不过是从《法式窗户（French Window）》中更换了几个拼写而已。虽然是调皮的表现，但实际上也是包含黑暗的时代面貌的题目。因为受到第一次世界大战的影响，当时欧洲有很多女性失去了丈夫。窗户下方用他的女性分身名字“罗丝•瑟拉薇（Rose Selavy）”签名。这是杜尚以女性名字签名的第一部作品，之后杜尚进行了打破性别的大胆挑战。 “让眼前的观众高兴的艺术是危险的。我会等待50年后，不，100年后的观众。”这是杜尚说的话。这意味着，具有革新性的艺术家应该创作超越时代的作品，应该警惕立即欢迎和称赞的大众。窗户通常象征着通向外界的光明的未来。黑漆漆的窗户难道不是对没有未来的黑暗世界和前途未卜的愚蠢的人的冷嘲热讽吗？美术评论家。

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