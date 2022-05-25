“四方机制”：实时追踪监视印度太平洋地区中国船舶，构筑海上重围网. May. 25, 2022 08:03. by 华盛顿=常驻记者文炳基、东京=常驻记者 李相勋 weappon@donga.com、sanghun@donga.com. 美国主导的印度太平洋安全合作组织“四方安全对话”24日在东京峰会上决定实施对中国海上活动的实时监视体系，分析认为这是切断中国寻求海上霸权的明确信号。也就是说，将在台湾海峡和尖阁列岛（中国名：钓鱼岛）所在的东中国海、中国和东南亚国家存在主权纠纷的中国南海、太平洋等中国周边海域构筑包围网。特别是在中国向海上主权争议地区派遣事实上属于准海军部队的海洋民兵队展开“灰色战术”的情况下，“四方机制”决定阻止他们的活动。有预测称，美中之间的军事冲突紧张局势将加剧。 “四方机制”还就加强尖端技术合作达成了协议，将中国排除在中国华为等主导的第5代（5G）移动通信设备市场之外。继印度太平洋经济框架出台后，通过“四方机制”构建了针对中国的贸易、技术、海上安保等全方位牵制体制。中国决定向成为美中矛盾新激战地的南太平洋所罗门群岛派遣最高层代表团等，采取了应对措施。 ○ “四方机制”就遏制中国准海军部队活动达成协议 美国总统拜登当天在四国峰会上表示：“世界迎来了转折性的瞬间，”“我们正在度过黑暗的时间。”他接着说：“民主主义与权威主义格局的乌克兰战争，不仅仅是欧洲的问题，而是世界的问题。”日本首相岸田文雄表示：“这种事情不能在印度太平洋上发生。” “四方机制”首脑们达成协议的以人工卫星为基础的实时海洋追踪系统，不仅可以实时追踪并遏制关闭自动船舶识别装置移动的中国船舶的非法作业，还可以实时追踪并遏制帮助中国海军活动的海洋民兵队活动。 拜登政府表示，在南中国海通过新加坡、在印度洋通过印度、在南太平洋通过所罗门群岛和瓦努阿图设置的据点基地构筑基于卫星的海洋追踪系统。因此，不仅是中国的海洋民兵队，他们帮助的中国军舰的移动也将被实时追踪和监视。身穿蓝色制服被称为“小蓝人”的海洋民兵队是接受中国海军教育和支援的准海军部队。中国在南中国海等主权争议地区与非法捕捞船只一起投入海洋民兵队，正在展开阻止其他国家进入海域的战术。 对在中国的默认下在东中国海等地违反对朝制裁、进行非法转运活动的朝鲜船舶，也将进一步加强监视。 ○ 中国向所罗门群岛派遣代表团应对 所罗门群岛当地时间23日表示，中国外交部长王毅本周将率领20多人的代表团访问所罗门群岛。中国签署了可以向所罗门群岛派遣军舰的安保协定，针对以所罗门群岛为据点的“四方机制”采取了应对措施。 “四方机制”还发表了核心技术供应网的共同原则，决定不仅实现5G移动通信供应商的多样化，还为不依赖中国掌握的通信设备、将无线接入网转换为开放型的“开放局域网”进行合作。

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