新冠肺炎新增确诊病例118天来首次低于1万人. May. 24, 2022 07:47. by 李智润记者 asap@donga.com. 韩国国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）日新增确诊患者时隔118天之后首次降至1万人以下。据疾病管理厅23日透露，以当天0时为准，新增确诊病例为9975人。这是自1月25日（8570人）以来，一日新增确诊病例首次少于1万人。3月中旬，国内一日新增确诊病例曾超过62万例。 但是中央事故处理本部社会战略班长孙英来（音）预测：“新冠肺炎确诊病例的减少趋势有放缓的倾向，因此到了一定时间，流行规模不会再减少。”在今后小规模新冠病毒流行将持续反复的预测占优势的情况下，防疫当局曾分析说，最早从6月份开始在国内将再次流行。 最近，新冠肺炎新增感染者中，国内60岁以上人群的比率明显减少。该年龄段感染时最有可能恶化为重症。从15日至21日每10万人中平均每天发生率来看，20多岁和30多岁分别为71.1人和70.6人，而60多岁和70多岁分别为37.2人和37.2人。 随着整体流行规模和高龄患者同时减少，医疗体系也变得宽裕。以22日为基准，新冠肺炎病床使用率为重症患者病床17.5%、准重症病床20.3%、中等症病床15.8%。可以进行新冠肺炎面对面诊疗的医院在全国共有6439家（以20日为基准）。

한국어