拜登在推进巡访韩日后与习近平会谈. May. 21, 2022 07:31. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登为牵制中国正式展开印度太平洋战略的韩日巡访后，将推进与中国国家主席习近平（照片）的美中首脑会谈。此次会谈将是拜登就职后的第五次会谈，为了将中国排除在世界供应网之外，预计围绕印度太平洋经济框架（IPEF）、朝核问题、台湾等核心悬案将展开激烈的心理战。 白宫国家安全事务助理沙利文当地时间19日表示：“即使拜登总统在几周内与习近平主席通电话，也不会感到惊讶。”沙利文似乎在前一天与中国共产党政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话时协调了美中首脑会谈的日程。 如果拜登和习近平实现通话，这将是3月份围绕俄罗斯入侵乌克兰展开紧张的心理战后的首次会谈。在此次会谈中，印太经济框架出台等美国牵制中国的政策将成为最大的焦点。预计习近平会强烈反对，认为将中国排除在供应链之外的企图不会成功。杨洁篪在与沙利文的通话中警告：“任何拉帮结派进行分裂和对抗的企图都无法实现。” 朝核问题和台湾问题也是核心问题。沙利文表示：“对于朝鲜的挑衅，我们非常直接地向中国传达了坚决应对的立场，”“中国应该深思熟虑采取一切方法来减少朝鲜挑衅的可能性。”对于台湾问题，他发出警告称，“中国在台湾问题上正在加剧紧张局势”。 美国以印太经济框架和美国、日本、澳大利亚、印度参与的“四方安全对话机制”（QUAD）、美国、英国、澳大利亚参与的“美英澳三方安全伙伴关系”（AUKUS）等为中心，扩大了对中国的牵制，中国则以扩大金砖国家（BRICS）进行了对抗。金砖国家是由中国、俄罗斯、印度、巴西、南非参与的经济合作体。中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅在金砖国家外长会谈中表示：“应该研究利用‘金砖国家+’模式，在更多的范围和更广的领域展开合作，”“应该加强新兴市场国家和发展中国家的合作，为世界和平与发展做出更大的贡献。”

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