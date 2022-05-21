拜登将于22日与郑义宣见面……对在美投资9万亿韩元表示感谢. May. 21, 2022 07:32. by 李建赫记者、郭道英记者 gun@donga.comnow@donga.com. 美国总统拜登将在访韩日程的最后一天会见现代汽车集团总裁郑义宣。白宫国家安全事务助理沙利文20日表示，拜登将在三天两夜的访韩日程中最后一天22日会见郑义宣。预计会晤将于当天上午在拜登下榻的首尔凯悦大酒店举行。 现代汽车集团计划在拜登访韩期间宣布在美国佐治亚州西拜纳市投入数万亿韩元新设一电动汽车工厂的计划。这是把去年5月公布的74亿美元（约9.37万亿韩元）规模的对美投资计划中的一部分付诸实施。佐治亚州州长布莱恩·坎普也预告说，将于韩国时间21日凌晨发表有关经济的“重大声明”。佐治亚州被认为是11月美国中期选举的最大激战地之一。这是美国方面特别关注现代汽车投资的背景。 郑义宣也有可能向拜登说明城市空中交通、机器人、无人驾驶等未来核心移动事业。现代汽车在美国运营着负责城市空中交通事业的“Supernal”、无人驾驶合作公司“Motional”等。 拜登计划在21日由尹锡悦主持的晚宴上会见韩国主要企业家。三星电子副会长李在镕、SK集团会长崔泰源、郑义宣、LG股份公司代表具光模、乐天集团会长辛东彬等五大集团总裁和韩华解决方案社长金东官、HD现代社长郑基善将出席此次活动。引领半导体、电池、电动车、生物、太阳能、人工智能等新产业领域的总裁们将与美方与会者一起讨论两国经济安保合作方案。包括全国经济人联合会会长许昌秀等经济团体长在内，仅韩国方面就有50多人参加。 同一天上午，韩国产业通商资源部部长李昌阳和美国商务部长雷蒙多将主持召开韩美商务圆桌会议，预计五大集团总裁和谷歌、高通等两国企业家将共享产业悬案。

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