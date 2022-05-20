时隔17年的“欧比旺”麦克格雷格：“将展现欧比旺的另一面”. May. 20, 2022 07:59. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 这是伊万•麦克格雷格继电影《星球大战前传3：西斯的复仇》（2005年）之后时隔17年再次以《星球大战》系列回归。这次是通过下个月8日通过在线视频服务（OTT）迪士尼+公开的系列《欧比-旺•克诺比》。 麦格雷戈在19日举行的视频记者见面会上谈到了回归感想，“可以对欧比-旺•克诺比进行进一步考察。作为演员我很幸福。”麦克格雷格在1999年电影《星球大战前传1：幽灵的威胁》中饰演欧比-旺•克诺比，到《西斯的复仇》为止，共在3部影片中饰演了该角色。欧比旺是从1977年《星球大战》第一部作品开始就登场的人物。在银河共和国的正义守护者集团绝地中，他在外交、战术等所有领域都具有卓越的能力，因此备受尊敬。在此次系列中，欧比旺在像家人一样的弟子阿纳金•天行者成为邪恶的化身达斯•维达后选择隐居，之后他为了与赏金猎人对抗而再次露面。 麦克格雷格说：“这次拍摄是为了展现我们喜爱的角色欧比旺的另一面，所以很特别”，“描绘精神上受到很多破坏等巨大变化的人物非常有趣。” 使用绝地武士们的主要武器光剑（Lightsaber）的动作也将再次亮相。他说：“拳击选手一旦登上拳击台，就会倾注巨大的能量。” 出席当天座谈会的黛博拉•周导演表示：“在尊重《星球大战》之前工作的同时，我想带着此次系列独有的原创性，开启新的篇章。” 另外，此次系列由在好莱坞活动的摄影导演郑正勋参与，一度成为话题。

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