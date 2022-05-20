韩国政府表示“考虑将法人税率恢复原状”……别磨磨叽叽，马上降下来. May. 20, 2022 08:01. . 经济副总理兼企划财政部长秋庆镐18日在与中小企业的座谈会上表示：“与发达国家相比，有必要改善和改革我国的法人税率和体系。”他指出，文在寅政府时期将法人税最高税率从22%提高到25%，征税区间从三个阶段提高到四个阶段，结果企业的负担大幅加重。 近5年来，世界各国展开了提高企业竞争力的减税竞争，但韩国却因大企业增税而逆道而行。受此影响，韩国的法人税最高税率比经济合作与发展组织会员国的平均税率高出3.5个百分点。与日本、台湾、新加坡等韩国直接竞争的亚洲主要国家（地区）相比，税率更高，企业竞争力处于下降状态。与单一税率体系的大多数发达国家不同，韩国将课税标准区间分为四个阶段，唯独给大企业带来了较高的税负。结果，三星电子的法人税负担水平是台湾台积电的2.5倍、美国英特尔公司的1.6倍。在全球市场上展开无限竞争的本国企业的脚腕上，政府自己填满了沙袋。 法人税是反映一个国家企业环境的代表性标准。在适当水平的税率和公平的征收体系下，企业通过积极的投资为经济增长做出贡献，但在惩罚性课税结构下，不能期待这种良性循环。如果过度上调税率，企业必然会减少雇佣，提高产品价格。相反，也有分析认为，如果将法人税下调1个百分点，设备投资将增加3.6%。 在韩国经济增长动力逐渐衰退的情况下，不能继续维持阻碍企业活动的现法人税体系。政府有必要向培养民间活力的方向迅速推进法人税改革工作。在预定于今年7月修订税法时，应大幅下调法人税率，同时出台将课税标准区间缩小到发达国家水平的方案。 虽然也有人担心法人税的下调会导致税收减少，但从中长期来看，税率下调会提高企业的生产效率，对国家的生计也会产生积极的效果。特别是对于进军海外后正在考虑转向国内的企业来说，下调法人税将成为比任何对策更直接的诱因。希望新政府经济组通过破格的企业减税，迈出“民间主导经济”的第一步。

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