朝鲜有可能在拜登访韩期间发射洲际导弹. May. 19, 2022 08:02. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 随着有人提出朝鲜有可能在美国总统拜登访韩期间（20日至22日）进行发射洲际导弹的挑衅，韩美当局的应对越来越紧迫。 综合18日《东亚日报》的采访来看，韩美情报当局正在集中监视平壤一带准备发射洲际导弹的迹象。军方消息人士表示：“从上周后半期开始，卫星等捕捉到了活跃的活动。”据悉，最近美国空军的“眼镜蛇球”（RC-135S）侦察机几乎每天飞向东海也是为了追踪这一情况。朝鲜已在4日发射疑似“火星-15”型洲际导弹的平壤顺安，似乎正在准备再次发射洲际导弹。 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间17日也报道了美国情报官员的发言，“捕捉到了过去发射洲际导弹时出现的征兆。”发射装备、燃料供给车辆和人力的动向得到了确认。军方相关人士表示：“据推测，朝鲜目前正处于把装载在移动式发射车辆上的洲际导弹拉出基地、注入液体燃料的阶段。” 一旦注入液体燃料，朝鲜拥有的“火星”系列洲际导弹必须在三四天内发射。因为，如果在充电的情况下长期放置不管，燃料和氧化剂的剧毒性物质会腐蚀发动机内部，发射可能会失败。CNN报道称，“有可能在48~96小时内进行试验”。由此来看，朝鲜可能已经结束了注入燃料的工作。在这种情况下，很有可能“瞄准”拜登访韩当天（20日）或韩美举行首脑会谈（21日）的日期发射洲际导弹。 韩国总统室17日表示：“已经制定了‘B计划’，如果朝鲜在韩美首脑会谈期间发动挑衅，哪怕根据其性质改变现有日程，韩美首脑也将立即进入联合防卫态势指挥系统。”分析认为，这意味着如果朝鲜发射洲际导弹，韩美首脑可能会取消所有日程，采取在龙山总统室地下的国家危机管理中心（地下掩体）状况室等地发表对朝警告声明等应对举措。 也有人预测称，朝鲜继洲际导弹挑衅后，可能会采取强行进行核试验的“悬崖战术”。美国战略与国际问题研究中心当地时间17日以卫星照片为依据发表了一份报告称，“咸镜北道丰溪里核试验场的3号坑道周围建设了新的入口”，“据推测，第七次核试验准备即将结束”。 韩国政府消息灵通人士表示：“预计到本周末为止，核试验将很难进行，”“但也不能排除（朝鲜）在韩美首脑会谈之际发射洲际导弹后，在拜登访韩后立即进行按下‘核（试验）按钮’的‘接力挑衅’的可能性。”

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